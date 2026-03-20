Президент Колумбии Густаво Петро / © Associated Press

В США заподозрили в связях с наркокартелями президента Колумбии Густаво Петро. Американские следователи проверяют, в частности, возможность поступления средств на его предвыборную кампанию от лиц, связанных с наркотрафиком.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания утверждают, что расследованием занимаются федеральные прокурорские офисы в Манхэттене и Бруклине, с участием специалистов по международному наркотрафику, сотрудников управления по борьбе с наркотиками и службы внутренней безопасности.

Следствие сейчас анализирует контакты Петра с представителями наркобизнеса, официальные обвинения пока не предъявлены.

Ранее колумбийские СМИ сообщали о попытках лиц, связанных с наркоторговлей, направлять средства на его предвыборную кампанию, в частности через его сына. Тот признал факт поступления незаконных средств в ходе кампании 2022 года, однако прокуратура Колумбии не выдвигала обвинений против самого президента.

Густаво Петро отвергает обвинения в связях с наркобизнесом, заявляя об успехах правительства в сокращении посевов коки и борьбе с вооруженными группировками, связанными с наркотрафиком.

Потенциальное уголовное преследование может повлиять на нынешнюю президентскую кампанию в Колумбии, намеченную на май. Сам Петр не имеет права баллотироваться на второй срок, однако уже поддержал своего преемника.

Администрация Дональда Трампа активно использует юридические инструменты во внешней политике.

Перед задержанием президента Венесуэлы Николаса Мадуро его также обвиняли в причастности к наркотрафику. В марте также сообщалось о расследовании в отношении руководства Кубы.

Напомним, венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро и его жене, Силии Флорес, в январе было предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка. Супругов обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против Соединенных Штатов.