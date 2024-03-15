США запретят экспорт своего оружия в Никарагуа из-за сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты ограничат импорт и экспорт американских оружия и оборонных услуг.

Соединенные Штаты больше не будут поставлять оружие Никарагуа, поскольку власти страны усиливают сотрудничество с Россией.

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Об этом говорится в сообщении Государственного департамента Соединенных Штатов, передает Reuters.

В сообщении указывается, что США ограничат импорт и экспорт американских оружия и оборонных услуг для Никарагуа.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные дипломатические и экономические инструменты для обеспечения ответственности режима Ортеги-Мурильо и поддержки прав человека и основных свобод никарагуанцев, поскольку они стремятся к более справедливому и преуспевающему будущему", — говорится в заявлении.

Кроме того, Министерство торговли США также ввело более строгие правила по экспорту американских товаров в Никарагуа. В ведомстве заявили, что. Власти страны регулярно нарушают права человека и активно сотрудничают с российским режимом.

Напомним, ранее сообщалось, что Никарагуа признало так называемую независимость "ЛДНР".

Кроме того, мы ранее информировали, что СНБО ввел санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа в оккупированном Крыму.

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