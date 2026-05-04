США запускают «Проект свобода»: Трамп заявил о сопровождении судов в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске гуманитарной операции под названием «Проект свобода», целью которой является обеспечение безопасного прохода иностранных судов через Ормузский пролив.

По словам американского лидера, в Вашингтон обратились многочисленные страны, суда которых оказались заблокированы в стратегически важном регионе на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, что речь идет преимущественно о государствах, не являющихся сторонами конфликта.

В Белом доме заявили, что США готовы обеспечить сопровождение судов из-за ограниченных водных путей, чтобы они могли безопасно продолжить свою деятельность. Ожидается, что операция стартует в ближайшее время.

Американский президент также отметил, что продолжаются переговоры с Ираном, которые, по его словам, могут иметь положительный результат для всех сторон. Он подчеркнул, что инициатива носит гуманитарный характер и направлена на поддержку судоходства, в частности из-за дефицита ресурсов на отдельных судах.

В то же время, Трамп предупредил, что любое вмешательство в эту операцию может получить жесткий ответ.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, поэтому любые ограничения движения в этом регионе имеют глобальные экономические последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране . Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

