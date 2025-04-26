США запустили Dark Eagle: что известно о новой секретной гиперзвуковой ракете

США провели испытания гиперзвуковой ракеты. Фото: United States Army

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Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle (LRHW).

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Запуск осуществлен с полигона SLC-46 на базе Космических сил США (мыс Канаверал, Флорида). В Пентагоне подтвердили факт испытаний, но детали остаются закрытыми. По официальному заявлению, тестирование проводили совместно правительственные, научные и промышленные структуры.

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«Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал», — говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что Dark Eagle — это гиперзвуковая ракета наземного базирования класса «земля-земля», способная поражать цели на расстоянии до 2700 км со скоростью более 6100 км/ч (М=5). Разработка Lockheed Martin предназначена для поражения стратегических объектов, а стоимость одной ракеты оценивается в 41 млн долларов.

Напомним, в США взорвался ракетный завод Northrop Grumman.