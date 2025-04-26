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США запустили Dark Eagle: что известно о новой секретной гиперзвуковой ракете
США успешно опробовали гиперзвуковую ракету Dark Eagle, которая может поражать цели на расстоянии 2700 км.
Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle (LRHW).
Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Запуск осуществлен с полигона SLC-46 на базе Космических сил США (мыс Канаверал, Флорида). В Пентагоне подтвердили факт испытаний, но детали остаются закрытыми. По официальному заявлению, тестирование проводили совместно правительственные, научные и промышленные структуры.
«Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал», — говорится в сообщении.
Из открытых источников известно, что Dark Eagle — это гиперзвуковая ракета наземного базирования класса «земля-земля», способная поражать цели на расстоянии до 2700 км со скоростью более 6100 км/ч (М=5). Разработка Lockheed Martin предназначена для поражения стратегических объектов, а стоимость одной ракеты оценивается в 41 млн долларов.
Напомним, в США взорвался ракетный завод Northrop Grumman.