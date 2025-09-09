США заранее предупредили Катар об ударе Израиля: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу проинформировать Катар о грядущем нападении Израиля на ХАМАС в Дохе, когда узнал об этом от американских военных.

Об этом пишет Sky.

Об этом журналистам в Белом доме заявила его пресс-секретарь Кэролайн Левитт. По словам Левитт, США узнали об ушибах незадолго до их нанесения. Трамп также заявил Биньямину Нетаньяху, что атака на ХАМАС в Катаре не будет способствовать достижению целей Израиля или Америки.

«Односторонняя бомбардировка Катара, суверенного государства и близкого союзника США, очень упорно работающего, смело идёт на риск вместе с нами, чтобы достичь мира, не способствует достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация ХАМАС, наживающегося на страданиях жителей Газы, является достойной целью», — сказала Левитт.

На вопрос, раздраженный ли Трамп из-за односторонних действий Израиля в столице Катара, Кэролайн Левитт ответила утвердительно, да. Добавляет, что президент очень четко выразил свое мнение на этот счет.

Напомним, в Дохе, столице Катара, 9 сентября прогремели взрывы. Израиль нанес удары по городу. Предварительно лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хая был главной целью израильского нападения. Да, ЦАХАЛ ударил по высшему руководству террористической организации ХАМАС.