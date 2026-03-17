США застряли на Ближнем Востоке: три фундаментальные ошибки Трампа в войне с Ираном

Трамп не знает, как завершить войну с Ираном

Реклама

Президент США Дональд Трамп втянул свою страну в войну против Ирана, так и не объяснив ни американскому народу, ни мировому сообществу свою конечную стратегию. Сегодня, когда с начала интенсивных боевых действий прошло уже почти три недели, становится очевидным, что у хозяина Белого дома, вероятно, вообще не было никакого реалистического плана относительно того, как именно завершить этот масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The New York Times.

Хаотическое управление и тактические успехи

Журналисты отмечают, что эта война стала ярким примером хаотического, руководимого собственным подходом Трампа к президентству. Приняв решение о военном вмешательстве, он полагался на советы очень узкого круга приближенных лиц и полностью проигнорировал традиционные механизмы сдерживаний и тщательное планирование. Несмотря на то, что американский лидер делает противоречивые заявления и пытается скрыть трагические ошибки — например, недавнюю гибель десятков иранских школьников от ложного ракетного удара — эксперты признают и определенные тактические успехи кампании.

Реклама

Инстинкты Дональда Трампа по поводу слабости иранского режима частично оправдались. Благодаря предварительным жестким экономическим санкциям и постоянным ударам (преимущественно со стороны Израиля) Тегеран сегодня значительно ослаб. Национальная валюта Ирана катастрофически рухнула, многие ключевые лидеры и ядерные физики уничтожены, системы противовоздушной обороны разбиты, а ракетные запасы существенно истощены. Кроме того, прокси-силы Тегерана, такие как ХАМАС и «Хезболла», сильно деградировали, а лояльный Ирану режим в Сирии еще в конце 2024 года был свергнут местными повстанцами.

Однако эти достижения остаются оторванными от глобальной стратегии, ведь Трамп требует безоговорочной капитуляции и при этом совершенно не понимает, как ее добиться на практике.

Проблема первая: иллюзия быстрой смены режима

Первой фундаментальной ошибкой Белого дома стало наивное убеждение, что сменить власть в Иране будет легко. Дональд Трамп наступил на те же грабли, что и его предшественники во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. История безапелляционно доказывает, что самое преимущество в воздухе почти никогда не приводит к свержению правительства. Чтобы увлечь инструменты государственной власти и установить нового лояльного лидера, необходимы масштабные наземные операции.

Президент США и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху продолжают жить иллюзиями. Они надеются на гипотетическое вооружение курдского меньшинства, тщетно поощряют иранские силы безопасности в дезертирство и мечтают о возвращении Резы Пахлави — сына свергнутого шаха, который сейчас комфортно проживает в пригороде Вашингтона. Реальность оказалась суровой: после январских призывов Трампа к восстанию иранский режим жестоко расстрелял тысячи митингующих и сохранил тотальный контроль над страной.

Реклама

Проблема вторая: ядерный арсенал под угрозой

Второй стратегической пропастью является отсутствие понимания того, как лишить Тегеран статус будущего ядерного государства. Запасы высокообогащенного урана остаются невредимыми, они надежно спрятаны в глубоком комплексе тоннелей под горами вблизи города Исфахан. Если война вдруг закончится, и Иран сохранит этот уран, он гарантированно получит прямой путь к созданию ядерной бомбы.

Государственный секретарь США Марк Рубио откровенно признал, что для захвата ядерных материалов необходима пехота, отметив, что «людям придется пойти туда и забрать его». Однако сам Дональд Трамп отмахнулся от этой проблемы, заявив радиоведущим, что Вашингтон "на этом не сосредоточен". Такой распыленный подход к военному планированию совершенно не внушает доверия.

Проблема третья: глобальный экономический шок

Третьим сокрушительным провалом стала полная неготовность США к экономическим последствиям конфликта. Перед началом войны высший военный советник, генерал Дэн Кейн, прямо предупреждал Трампа, что Иран непременно заблокирует движение судов в стратегически важном Ормузском проливе. Президент США самоуверенно возразил, считая, что Тегеран капитулирует раньше.

Он катастрофически ошибся. Ормузский пролив был перекрыт, в результате чего мировые цены на нефть мгновенно взлетели более чем на 40 процентов. В попытке спасти ситуацию, Белый дом предпринял откровенно отчаянные шаги: Трамп временно отменил нефтяные санкции против России, сделав огромный подарок геополитическому врагу, а также стал просить Великобританию, Францию, Японию, Южную Корею и Китай отправить свои военно-морские силы для разблокирования.

Реклама

На протяжении всей своей карьеры Дональд Трамп привык создавать свою реальность и игнорировать правду. Однако война оказалась гораздо менее податливой к пиар-манипуляциям, и суровая реальность иранской кампании совершенно не совпадает с его громкими заявлениями.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы покинуть Иран , но сделают это «почти совсем скоро». Он также подчеркнул, что в случае немедленного выхода американского военного контингента иранскому режиму понадобится около десяти лет, чтобы полностью восстановиться после нанесенных ударов.