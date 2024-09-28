США завершает военную миссию в Ираке: определен конечный срок

Правительства США и Ирака объявили о завершении военной миссии на территории страны Ближнего Востока, целью которой было уничтожение террористической группировки ИГИЛ.

Официальное заявление обнародовано на правительственном сайте США.

Руководство Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ и его дружественных государств-членов после изучения и оценки военной ситуации и ситуации в сфере безопасности в Ираке и регионе приняло решение завершить военную миссию в ее текущем формате. Военная миссия будет завершена в течение года, но детали или масштаб вывода американских войск с территории Ирака не уточняется.

В заявлении отмечается, что США продолжат партнерство с Ираком в сфере безопасности, чтобы поддерживать вооруженные силы страны и "сохранить давление на ИГИЛ".

"Для предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, а также с учетом условий на местах и консультаций между Ираком, Соединенными Штатами и членами коалиции, действующая в Сирии военная миссия будет продолжаться до сентября 2026 года", — отметили США.

США и Ирак подчеркнули, что практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались. В дальнейшем военная комиссия должна сформулировать процедуры завершения миссии в Ираке, сроки и механизмы их реализации, в частности, определить необходимые меры для обеспечения физической защиты международных советников коалиции, находящихся в Ираке в переходный период.

Напомним, сейчас в Ираке находятся около 2,5 тысячи американских военных, еще 900 – в соседней Сирии, в рамках коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В коалицию также входят военные из Германии, Франции, Испании и Италии.

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