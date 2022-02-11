США завершили переброску в Польшу десантников для усиления НАТО

Военные обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания любой агрессии.
Соединенные Штаты продолжают перекидывать своих военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. В Польшу прибыли 1700 американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе.
"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и при необходимости защитить и обеспечить безопасность НАТО", — прокомментировал командир 82 -й дивизии генерал Кристофер Донагью.
Он уверен, что военные обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания любой агрессии.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что всего в страну должны прибыть 1700 военных США. Контингент должен усилить восточные границы НАТО на фоне российской угрозы.
Этому предшествовало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 войсках, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.
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