США заявили, что талибы захватили "значительную часть" предоставленной Афганистану военной техники

Талибы получили доступ к американским боевым вертолетам "Black Hawk" и другому оборудованию.

Радикальное исламистское движение "Талибан" захватило значительную часть военной техники, которую США предоставили Афганистану для борьбы с терроризмом.

Об этом советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга во вторник, 17 августа, отвечая на вопрос о том, что произошло с предоставленным "оружием на миллиарды долларов".

"Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда делось все оборонное оборудование, но безусловно значительная его часть попала в руки к "Талибану". И, очевидно, мы не ожидаем, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту", — отметил Салливан.

Известно, что талибы получили доступ к американским боевым вертолетам "Black Hawk" ( "Черный ястреб") и другому оборудованию.

"Эти "Черные ястребы" были переданы не талибам. Они были переданы силам национальной безопасности Афганистана, чтобы они могли защитить себя — по особой просьбе президента Гани, который пришел в Овальный кабинет и попросил, среди прочего, о дополнительных средствах воздушного нападения", — продолжил советник Белого дома.

По его словам, у президента США Джо Байдена "был выбор: не передавать оборудование из-за риска, что в конечном итоге оно попадет в руки талибов, или передать его в надежде, что (правительство. - Ред.) сможет использовать его для защиты своей страны".

"Оба эти варианта связаны с риском, он должен был выбрать. И он сделал выбор", — подытожил Салливан.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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