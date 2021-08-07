США заявили о доказательствах вины Ирана в атаке на израильский танкер: детали

США заявили о доказательствах вины Ирана в атаке на израильский танкер: детали

Танкер атаковали тремя беспилотниками, один из которых попал в капитанскую рубку и убил двух человек.

Центральное командование вооруженных сил США в пятницу, 6 августа, объявило о результатах расследования нападения на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана, в результате которого погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что по выводам экспертов по взрывчатым веществам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который попал в судно, изготовили в Иране.

После опроса выживших, а также изучения остатков взрывчатого вещества, специалисты обнаружили, что танкер атаковали тремя дронами.

"Первые два (...) не попали, но третий беспилотник, запущенный утром в пятницу, 30 июля, и заряженный взрывчаткой военного класса, попал в капитанскую рубку и взорвался, убив двух мужчин и оставив отверстие диаметром 2 метра", — говорится в материале.

Следователи говорят, что химические испытания взрывчатых веществ определили остатки как гексоген, взрывчатое вещество на основе нитратов, указывающее на то, что БПЛА был сконструирован таким образом, чтобы причинить травмы и разрушения.

Эксперты также обнаружили часть крыла дрона и после дополнительных исследований пришли к выводу, что дрон изготовили в Иране.

Напомним, Израиль обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которой погибли двое членов экипажа, в том числе капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 июля, когда японское судно под руководством британской компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому магнату Еялю Оферу, находилось у побережья Омана в Аравийском море.

Министерство иностранных дел Ирана опровергло причастность страны к нападению беспилотника на танкер, который находится в управлении израильской компании.

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"Сионистский режим приносит опасность, террор и насилие. (...) Эти обвинения о причастности Ирана осуждаются Тегераном", — высказался спикер внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

Инцидент с Mercer Street стал первым известным смертельным нападением после нескольких лет атак на коммерческое судоходство в регионе, связанных с напряженностью в отношениях с Ираном из-за расторжения ядерной сделки.

Между тем Израиль подозревают в совершении серии нападений на Иран и иранское судоходство. Кроме того, недавно крупнейший иранский военный корабль утонул при загадочных обстоятельствах в Оманском заливе.

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