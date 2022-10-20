США заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в РФ дронов

Вашингтон готов работать в этом направлении со своими союзниками.

Соединенные Штаты Америки готовы работать со своими союзниками и вводить санкции, не допустить поставки Ираном в агрессорку России "опасных вооружений". В частности, речь идет о дронах-камикадзе.

Об этом сообщила пресс- служба Госдепартамента США.

"Мы не будем сомневаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к этим поставкам", — говорится в сообщении

Отмечается, что США на заседании Совета Безопасности ООН присоединились к Великобритании и Франции. Члены Совбеза получили экспертные брифинги Секретариата ООН по поводу сообщений о передаче этого вооружения.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу приобретения Россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", — подчеркивают в заявлении.

В Госдепе добавили, что Белый дом также продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, в том числе средства противовоздушной обороны.

Иранские дроны в армии РФ

В странской разведке информируют, что Россия получила 1700 дронов "Shahed-136" иранского производства и заказала новые партии Впрочем, Тегеран это отрицает и якобы хочет снять "обвинения" о поставках дронов РФ. Именно поэтому он готов к диалогу с Украиной.

В Кремле также врут, мол, нет информации о покупке иранских беспилотников. Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков посоветовал обратиться с такими вопросами в Миноборону РФ.

Между тем, в ISW информируют, что дроны россияне запускают с временно оккупированных территорий Украины. Помогают им в этом члены Корпуса стражей исламской революции. Аналитики подчеркивают, что иранские войска и учат пользоваться "шахидами".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране ЕС обломки дронов-камикадзе как доказательство причастности Ирана к войне Кремля.

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