США заявили о готовности защищать территорию НАТО от российских провокаций

Посол США в ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон вместе с союзниками готов защищать каждый дюйм территории НАТО. Он призвал Россию прекратить провокации и начать прямые переговоры с Украиной.

Майк Волц

Майк Волц / © Associated Press

Представитель США в ООН Майк Уолц во время заседания Совета Безопасности подверг резкой критике действия России и заверил союзников в готовности Соединенных Штатов к обороне.

Об этом сообщает The Guardian.

Он напомнил, что всего девять дней назад СБ ООН уже собирался из-за массового нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, и добавил, что Москва "опять вторглась в воздушное пространство страны-члена НАТО".

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить опасные действия", - подчеркнул Волц.

Он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Москвы "шагов к деэскалации, а не к расширению конфликта".

По мнению дипломата, инциденты с беспилотниками и истребителями создают впечатление, что "Россия либо стремится вовлечь в противостояние с Украиной больше государств, либо потеряла контроль над собственными военными". Любой из этих вариантов он назвал "крайне тревожным".

Завершая выступление, Волц призвал Кремль соблюдать международное право:

"Как постоянный член Совета Безопасности, Россия обязана поддерживать мир и безопасность, уважать суверенитет соседних государств и прекратить нарушение их воздушного пространства. Пора для прямых переговоров с Украиной о прекращении этой войны".

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совета Безопасности ООН жестко обратился в Москву, предупредив, что в случае новых нарушений воздушного пространства НАТО объекты будут сбивать, а жалобы не будут приниматься.

