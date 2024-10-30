США заявили о готовности защитить Южную Корею ядерным оружием

Соединенные Штаты готовы использовать любые средства, включая ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром обороны Ким Эн Хеном.

“Наше обязательство по расширенному сдерживанию остается непоколебимым. Оно обеспечивается полным спектром американских оборонных средств – от обычных ракетных систем до ядерных и передовых неядерных вооружений", – подчеркнул он.

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Министр обороны США также сообщил, что Соединенные Штаты возобновили крупномасштабные военные учения с Южной Кореей, что "значительно укрепит боеспособность" двух государств.

Заявления США о готовности защищать Южную Корею любыми средствами стали все чаще звучать на фоне роста общественной поддержки идеи создания Сеулом собственной ядерной программы.

Южная Корея является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Страна отказалась от своей ядерной программы в 1970-х годах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. В 1991 году США вывели последнее тактическое ядерное оружие с территории Южной Кореи.

Напомним, Южная Корея рассматривает возможность направления группы военных наблюдателей в Украину для мониторинга действий северокорейских войск на передовой российско-украинской войне.

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