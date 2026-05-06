США заявили о завершении наступательной фазы войны с Ираном: в Ормузском проливе снова атаковали судно

Ормузский пролив

США объявили о завершении наступательной фазы войны против Ирана и переходе к операции по защите гражданского судоходства в Ормузском проливе. В то же время в регионе продолжаются атаки на коммерческие корабли.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что наступательная операция против Ирана, известная как Operation Epic Fury, завершена. По его словам, Вашингтон переходит к новому этапу – обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе в рамках операции Project Freedom.

Несмотря на это, ситуация в регионе остается напряженной. По данным Bloomberg, в Персидском заливе было атаковано гражданское судно, а в США заявили, что Иран продолжает совершать "ограниченные агрессивные действия" против морских маршрутов и союзников Вашингтона.

Глава Пентагона Пит Гегсет подчеркнул, что действующее перемирие с Ираном формально сохраняется, а нынешняя миссия США носит "оборонительный и гуманитарный характер". Американские военные сопровождают торговые суда через Ормузский пролив, где из-за боевых действий и блокировки маршрутов застряли более 1 500 кораблей и около 22 тысяч моряков.

Reuters сообщает, что США пытаются удержать хрупкое перемирие, в то время как Иран отрицает обвинения в новых атаках. В регионе продолжаются дипломатические консультации с участием посредников.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран "совершенно" нарушил договоренности о прекращении огня, и призвал к жесткому ответу. По его словам, действия Тегерана нуждаются в "большой, решительной, болезненной и короткой" реакции.

На фоне обострения Объединенные Арабские Эмираты сообщили о воздушной атаке со стороны Ирана . По данным местных властей, системы ПВО обнаружили четыре крылатые ракеты: три из них перехватили над территориальными водами, еще одна упала в море.

Также в Фуджейре сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов в ОАЭ раздавались сигналы ракетной опасности, а международный аэропорт Дубая временно прекратил обслуживание рейсов.

США объявили о начале новой военной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Американское командование заявило, что начинает поддержку операции, направленной на восстановление свободы навигации для коммерческих судов в стратегически важном регионе.

