США заявили об остановке нефтяного танкера в Арабском заливе из-за нарушения блокады Ирана

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Центральное командование США ( CENTCOM ) сообщило об остановке нефтяного танкера в Арабском заливе. По информации американских военных, судно не выполнило законные требования сил США и пыталось продолжить движение в направлении, которое нарушало установленные Вашингтоном ограничения по мероприятию в иранские порты.

В CENTCOM отметили, что танкер был без груза. После того, как экипаж не выполнил указания американских сил, судно было выведено из строя. Информация о пострадавших не поступала.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном. Ранее Вашингтон объявил о введении морских ограничений по иранским портам в рамках операции, направленной на давление на Тегеран.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала. Лидер Штатов выразил уверенность, что шансы на заключение нового ядерного соглашения остаются высокими. В то же время официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей о своей ядерной программе.

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