США заявили об успешных испытаниях новой ракеты-перехватчика для системы ПРО

США заявили об успешных испытаниях новой ракеты-перехватчика для системы ПРО

Разработка предназначена для защиты США от "межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи".

Агентство противоракетной обороны США в воскресенье, 12 сентября, успешно испытало прототип ракеты-перехватчика наземного базирования Exoatmospheric Kill Vehicle или EKV.

Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что ракета с усовершенствованным трехступенчатым ускорителем, разработанным для повышения эффективности сил ПРО, работала в двухступенчатом режиме, то есть "третья ступень не зажигалась, что позволило запустить машину для убийства раньше".

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Это дает военному истребителю "большую гибкость в осуществлении защиты родины, значительно увеличивая боевое пространство для успешного противодействия угрозам".

"Начальные показатели показывают, что испытания соответствуют требованиям, — говорится в сообщении. — Система работала в точности так, как было задумано, и результаты этого теста свидетельствуют о значительном увеличении боевого пространства".

EKV — это часть наземного перехватчика (GBI) для поражения высокоскоростных целей после отделения от ракеты-носителя. Разработка предназначена для защиты США от "межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи".

Между тем в Корейской Народно-Демократической Республике в выходные успешно провели испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

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