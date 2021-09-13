США заявили об успешных испытаниях новой ракеты-перехватчика для системы ПРО

Разработка предназначена для защиты США от "межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи".
Агентство противоракетной обороны США в воскресенье, 12 сентября, успешно испытало прототип ракеты-перехватчика наземного базирования Exoatmospheric Kill Vehicle или EKV.
Об этом сообщает Defense News.
Отмечается, что ракета с усовершенствованным трехступенчатым ускорителем, разработанным для повышения эффективности сил ПРО, работала в двухступенчатом режиме, то есть "третья ступень не зажигалась, что позволило запустить машину для убийства раньше".
Это дает военному истребителю "большую гибкость в осуществлении защиты родины, значительно увеличивая боевое пространство для успешного противодействия угрозам".
"Начальные показатели показывают, что испытания соответствуют требованиям, — говорится в сообщении. — Система работала в точности так, как было задумано, и результаты этого теста свидетельствуют о значительном увеличении боевого пространства".
EKV — это часть наземного перехватчика (GBI) для поражения высокоскоростных целей после отделения от ракеты-носителя. Разработка предназначена для защиты США от "межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи".
Между тем в Корейской Народно-Демократической Республике в выходные успешно провели испытания новой крылатой ракеты большой дальности.