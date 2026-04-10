США жестко обратились к Ирану перед переговорами: что заявил Венс

Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в пятницу, 10 апреля, что надеется на положительные переговоры с Ираном, отправляясь на встречу в Пакистан. В то же время, он предостерег Тегеран от попыток обмана во время диалога.

Об этом пишет Reuters.

Перед вылетом из Вашингтона Вэнс сообщил журналистам, что рассчитывает на конструктивный процесс. По его словам, американская сторона готова к взаимодействию, если иранские власти продемонстрируют искренность намерений.

«Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, что они будут положительными», — отметил вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что позиция администрации США базируется на готовности к помощи только при условии честного ведения переговоров со стороны Ирана.

«Как сказал президент Соединенных Штатов, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку помощи. Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что команда переговорщиков не очень восприимчива», — заявил он.

Однако должностное лицо предостерег Тегеран, что любые попытки манипуляций встретят жесткую реакцию американской делегации. Он добавил, что в случае попытки обмана иранская сторона обнаружит, что команда переговорщиков США не очень восприимчива.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в препятствовании прохождению танкеров через Ормузский пролив и потребовал немедленно прекратить взимание платы.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что перспектива переговоров о прекращении войны напрямую зависит от того, выполнят ли Соединенные Штаты взятые на себя обязательства.

Ранее Вэнс заявлял, что соглашение между США и Ираном «находится в хорошем» состоянии, а достигнутое перемирие открывают путь к переговорам между сторонами, в частности, относительно тех мирных предложений, которые выдвигает Тегеран.