Стадо диких слонов растоптало автомобиль, который сбил слоненка – фото

В Малайзии стадо диких слонов растоптало автомобиль, двигавшийся по главному шоссе, после того как он сбил детеныша в их группе.

Об этом пишет CNN.

Согласно заявлению полиции города Герик на Малайском полуострове, автомобилем белого цвета Perodua Axia управлял 48-летний мужчина вместе со своей женой и 23-летним сыном.

Семья из трех человек ехала по главной автомагистрали и врезалась в слоненка.

"Автомобиль врезался в молодого слона, который шел по дороге со стадом", — сказал Зулкифли Махмуд, главный суперинтендант полиции района Герик. Он добавил, что от удара слоненок упал на землю. "Увидев это, остальные пять слонов бросились к машине и начали ее топтать".

Стадо слонов растоптало автомобиль / Фото: Royal Malaysia Police

Затем стадо покинуло этот район после того, как слоненок "опять поднялся", сказал Махмуд.

Полиция Герика не уточнила, находились ли трое членов семьи в машине во время инцидента, но в заявлении полиции не сообщалось о смертельных исходах или серьезных травмах. Также неизвестно о состоянии слоненка.

На фото видны значительные повреждения передней и боковых частей белого автомобиля, дверь преломлена. Все окна тоже были разбиты.

По словам защитников природы, в результате быстрого развития автомагистралей в Малайзии дикие слоны на всем полуострове потеряли большую часть лесного покрова, что заставило многих выходить на дороги в поисках пищи.

Напомним, в Тернополе женщина отдала 550 тыс. грн за свидание с мужчиной. Он убедил ее, что он "иностранец" и влюблен в нее.

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