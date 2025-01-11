Стал дураком на мировой арене: обозреватель The Guardian об итогах внешней политики Байдена

Действующий президент США Джо Байден 20 января покинет Белый дом. Вероятно, Байден, как и его предшественники, переживает, каким будет его место в истории и как оценят его потомки.

Международный политический обозреватель Саймон Тисдалл в колонке для британской газеты The Guardian заявил, что Байден останется в истории, как президент, потерпевший полный крах в международной политике.

Все началось с Афганистана

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Эксперт отмечает, что как для политика с огромным опытом внешней политики, общая деятельность Байдена на этом поле была ужасной. Все началось в Афганистане в 2021 году, где он ускорил позорное отступление, которое начало Трамп.

"Результатом стала огромная измена: многострадальному афганскому народу и солдатам США, Британии и НАТО, которые поплатились жизнью в течение 20 лет конфликта. Байден бессмысленно отверг вероятность полного захвата Талибаном. Дома его рейтинг одобрения упал и больше не восстановился", — пишет Саймон Тисдал.

Полный крах в Украине

Стратегию Байдена по Украине эксперт тоже называет провалом. Американская разведка правильно предусмотрела полномасштабное вторжение Владимира Путина, но серьезно переоценила возможности России.

"Если бы Байден частно предупредил Путина в январе 2022 года, что НАТО будет рассматривать любое нападение как угрозу коллективной безопасности Европы (что было и есть) – и что при таких обстоятельствах Альянс будет защищать Украину – верно ли кто-нибудь, что Путин пошел вперед?", – рассуждает эксперт.

Он осуждает Байдена за то, что тот "придав неоправданное значение бряцанию ядерным оружием Путина, наблюдал за продолжением вторжения, а затем начал возмутительную капельную подачу слишком запоздалой военной помощи".

"Почти три года с десятками тысяч погибших и раненых мирных жителей, разрушенной страной и потраченными сотнями миллиардов долларов американской и европейской помощи, Россия завоевывает позиции, а Украина медленно истекает кровью", — замечает Тисдалл.

Другие провалы Байдена

Провалами Байдена аналитик называет также кровавое нападение боевиков ХАМАС на Израиль и не менее жестокую израильскую операцию в ответ в секторе Газа.

По мнению Тисдалла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает Байдена дураком, поскольку не раз нарушал "красные линии", которые устанавливали США.

По мнению эксперта, внешнеполитический идеологический подход Байдена держался на трех устаревших столбах. Одним из них был его предвыборный тезис 2020 о том, что внешняя политика должна служить американскому "среднему классу". Это была непоследовательная попытка убедить избирателей, что глобальное участие США, в противоположность популистскому изоляционизму Трампа, было в их интересах.

Вторым тезисом было противоречивое утверждение о том, что послевоенная глобальная гегемония США не угасает, хотя это очевидно не так.

"Упрощенный третий столп Байдена о том, что США ведут экзистенциальную всемирную борьбу между демократией и авторитаризмом, невольно углубил тот же раскол. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, страны БРИКС и "глобальный юг" все чаще объединяются порядке, основанном на правилах, где господствует Запад", – говорит Саймон Тисдалл.

Причины неудач

Эксперт признает, что Байден был во многом прав. Однако подчеркивает: подход Байдена к внешней политике был явно устаревшим и больше подошел бы временам Холодной войны, чем вызовам ХХ века.

"Его трагедия в том, что он получил должность (президента США – Ред.) слишком поздно. Как лидер холодной войны, он был бы в своей стихии. Когда он наконец победил в Овальном кабинете, бывший сенатор от штата Делавер, впервые избранный в 1972 году году, увидел, что мир изменился до неузнаваемости. Байден думал, что Талибан сдержит свое слово. Он искренне переживал за ядерную войну с Россией, но вероломный Путин играет по другим правилам... Такая наивность не скоро забудется или простится. По правде говоря, "Честный Джо "Байден доверял людям", - подытожил Саймон Тисдалл.

Ранее Джо Байден оценил шансы Украины на победу в войне с Россией.

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