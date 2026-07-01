Стал ли Трамп на сторону Украины: эксперт объяснил настоящие мотивы президента США

Стал Трамп на сторону Украины / © Associated Press

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Недавние дружелюбные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Украины и Владимира Зеленского не свидетельствуют о радикальном изменении его политического курса. Трамп всегда преследует свои политические интересы.

Больше о том, что может стоять за поведением Трампа, рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа для 24 Канала.

Действительно ли Трамп перешел на сторону Украины

По словам Кульпы, несмотря на периодические разговоры о переходе Трампа на сторону Киева, политик склонен регулярно менять свои публичные заявления.

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Пока ключевой целью Вашингтона является не столько завершение боевых действий, сколько заключение выгодного соглашения с РФ. В этом контексте следует упомянуть соглашение о полезных ископаемых, которые Трамп хотел добывать в Украине.

«Он якобы меняет переговорную позицию. Перестает показывать, что он хороший друг Путина, который думает о том, как заставить Украину пойти на уступки. Теперь Трамп переходит на более жесткие позиции по отношению к России. А намек такой — он будет поддерживать Украину, но если Путин согласится на договорённости, тогда, возможно, перестанет помогать», — говорит Петр Кульпа.

Дополнительным фактором влияния является ситуация на Ближнем Востоке, где Трамп фактически потерпел поражение. Чтобы избежать репутационных потерь еще и в украинском вопросе, американцы вынуждены реагировать на текущую ситуацию на фронте и в российском тылу, где Силы обороны Украины имеют очевидные успехи.

Путин высказался об изменении позиции Трампа

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время брифинга выразил сомнение в том, что лидеры европейских стран способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.

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Глава Кремля назвал американского лидера «более чем зрелым и опытным политиком».

Кроме того, Путин сообщил, что в Москве ожидают визит официальной американской делегации. По его словам, эта поездка должна состояться после завершения «горячей фазы на иранском треке».

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