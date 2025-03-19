Выведенную из состава флота в феврале 2023 года субмарину передадут в музей.

Крупнейшую атомную субмарину в мире ТК-208 "Дмитрий Донской" передадут музею в Ленинградской области.

Об этом заявили российские пропагандистские СМИ.

"Принято очень своевременное решение (передача лодки в музей, – Ред.). Оно важно не только для наших современников, но и для будущих поколений", – заявил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

ТК-208 "Дмитрий Донской" является частью советского и российского флота и принадлежит к проекту 941 "Акула". Спущенная на воду в 1980 году, лодка вошла в состав флота в 1981-м. Субмарина длиной 172 метра и шириной 23,3 метра была выведена из состава флота в феврале 2023 года. В процессе эксплуатации она была модифицирована для испытаний ракетного комплекса "Булава".

Напомним, Россия разместила пять атомных субмарин в 60 км от границ НАТО.

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