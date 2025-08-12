Стала известна дата совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2025"

Военные учения / © Associated Press

На территории республики Беларусь с 12 по 16 сентября 2025 года состоятся совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025».

Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.

По его словам, маневры станут очередным этапом подготовки региональной группировки войск, созданной в 2000 году. Темой учений определено «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Главная цель — проверка готовности Беларуси и России отразить возможную агрессию и обеспечить безопасность Союзного государства.

В ходе учений запланировано отработать отражение ударов воздушного противника, ведение оборонительных боев, разгром прорвавшейся группировки, восстановление территориальной целостности, авиационную поддержку, а также борьбу с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.

Ревенко подчеркнул, что учения являются плановыми и проводятся раз в два года по решению глав государств. Они предусматривают максимальную открытость: о маневрах заранее уведомлены все страны-участницы ОБСЕ, приглашены наблюдатели, в том числе из государств-членов НАТО, а также представители международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия отправила несколько сотен военных и десятки единиц техники для военных учений в Беларуси. Это направление остается угрожающим для Украины.