Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили о запланированном государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР.

Об этом идет речь в сообщении на сайте китайского МИД.

В ведомстве отметили, что Дональд Трамп совершит визит по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

По данным МИД Китая, поездка президента США продлится с 13 по 15 мая.

Издание Al Jazeera сообщает, что основные переговоры намечены на 14 мая, а завершение визита ожидается в пятницу. Также отмечается, что позже в этом году Китай должен совершить соответствующий визит в США. Первоначально поездка планировалась раньше, однако была отложена в марте из-за начала американо-израильской войны с Ираном.

Среди ключевых тем переговоров — ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем иранской нефти и торговые отношения между странами. Вашингтон обвиняет Пекин в косвенном финансировании Ирана из-за масштабных закупок энергоресурсов.

«Иран — крупнейший государственный спонсор терроризма, а Китай покупает 90% их энергии — и таким образом финансирует крупнейшего государственного спонсора терроризма», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

По данным источников в администрации, Трамп может оказывать давление на Китай по закупке иранской нефти и поставке товаров двойного назначения в Тегеран. В Пекине, в свою очередь, отказываются признавать американские «односторонние» санкции против иранского нефтяного сектора.

Кроме иранского вопроса, стороны могут обсудить поддержку Китаем России, торговые споры и поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской технологической промышленности. Вопрос Тайваня, по ожиданиям, не претерпит изменений — США не планируют пересматривать свою позицию.

В американскую делегацию также вошли топ-менеджеры компании Boeing и нескольких агропромышленных корпораций.

Ранее сообщалось, что переговоры по завершению войны в Украине зашли в тупик и существует высокая вероятность привлечения в этот процесс Китая.

Мы ранее информировали, что представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга в Пекине заявил о поддержке усилий по прекращению боевых действий и политическому урегулированию войны в Украине.

