Стала известна причина авиакатастрофы в Индии, которая унесла несколько сотен жизней

Авиакатастрофа в Индии / © Associated Press

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Индийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) обнародовало предварительные выводы относительно катастрофы Boeing Dreamliner авиакомпании Air India, которая произошла 12 июня и унесла жизни 260 человек.

Об этом сообщило издание Reuters.

Согласно выводам следователей, сразу после взлета взлетели оба переключателя подачи топлива — из положения «работа» в положение «отключение». Это привело к внезапной остановке обоих двигателей Boeing 787 Dreamliner. В отчете указано, что это произошло почти синхронно — с задержкой в одну секунду.

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Запись кабинного диктофона свидетельствует: один из пилотов задал вопрос коллеге, почему он выключил топливо. Другой ответил, что этого не делал. При этом не указано, кто именно из экипажа — командир воздушного судна или первый офицер — говорил эти слова. Так же остается неизвестным, кто из них передал сигнал «Мейдей, Мейдей, Мейдей».

Капитаном был 56-летний Сумит Сабхарвал, инструктор Air India с налетом более 15 тысяч часов. Его вторым пилотом — 32-летний Клайв Кундер, который имел более 3,4 тысячи часов налета.

В отчете также зафиксировано, что резервная система энергопитания — турбина набегающего воздуха — активировалась почти сразу после взлета, что свидетельствует о потере мощности на борту. На видео с камер наблюдения аэропорта видно, как самолет поднялся лишь на 650 футов (примерно 200 метров), а затем резко потерял высоту и врезался в здание.

На месте падения оба топливных переключателя были в положении «включено», а на двигателях были обнаружены признаки попыток повторного запуска.

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Американские эксперты в области авиационной безопасности отмечают, что случайное отключение обоих переключателей почти одновременно — маловероятно. Такие действия обычно выполняются только после посадки или в случае пожара двигателя. В этом случае ни одной подобной ситуации не было зафиксировано.

Air India подтвердила факт сотрудничества со следствием, но отказалась от дополнительных комментариев. Компания переживает критический период — после перехода под управление Tata Group в 2022 году она стремится восстановить репутацию и модернизировать флот.

Сейчас продолжается расследование. Окончательный отчет ожидается в течение года. AAIB уже загрузила данные из черных ящиков, которые были найдены через несколько дней после трагедии. Согласно сообщению, все требования по летной годности самолета и двигателей на момент взлета были выполнены.

Авиакатастрофа в Индии

Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в индийском городе Ахмедабад. Самолет выполнял рейс из аэропорта Сардара Валлабхая Пателя в лондонский Гатвик. На борту находились 230 пассажиров — граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады, а также 12 членов экипажа.

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Катастрофа произошла всего через несколько минут после взлета. Лайнер упалза пределами аэропорта, в густонаселенном районе Мегани Нагар, и врезался в крышу общежития медицинского колледжа. В результате падения погибли все члены экипажа, большинство пассажиров и несколько человек на земле.

Единственным выжившим в трагедии стал 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Он прилетал в Индию на несколько дней, чтобы навестить семью, и возвращался домой вместе с братом Аджаем Кумаром Рамешем.