Стала известна причина смерти мужчины, прожившего более 70 лет в "железном легком"

Стала известна причина смерти "полиомиелита Пола", который провел более семи десятилетий в "железном легком" и ушел из жизни в 78 лет 11 марта.

Как пишет Daily Star, Пол Александер подхватил Covid, что в результате привело к его смерти.

В прошлом месяце менеджер социальных сетей Пола сообщил поклонникам в TikTok, что у него положительный результат теста на инфекционную болезнь. Он сказал: "Я знаю, что было много вопросов и комментариев о том, где видео, все ли в порядке с Полом. Его, к сожалению, отвезли в больницу, у него оказался положительный результат на Covid, что очень, очень опасно для человека с его состоянием. К счастью, в больнице есть аппарат искусственной вентиляции легких специально для него. Но, к сожалению, он все еще слаб, у него все еще наблюдается некоторая неразбериха в сознании, он все еще пытается есть и пить".

О смерти Пола было объявлено на странице GoFundMe во вторник, 12 марта.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

Александер заболел полиомиелитом в 1952 году. Большую часть своей жизни он мог двигать только головой, шеей и ртом, что является побочным эффектом, наблюдаемым примерно в одном из 200 случаев заболевания. Врачи поместили его в аппарат искусственной вентиляции легких, который поддерживал его жизнь в течение 70 лет.

Несмотря на все, мужчина стал адвокатом и писателем. Пол подробно описал историю своей жизни в книге "Три минуты для собаки: Моя жизнь в железном легком", вышедшей в 2020 году. Его история вдохновила людей по всему миру.

Пол Александер является обладателем мирового рекорда Гиннеса за самую долгую жизнь в "железном легком".

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