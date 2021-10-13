Стали известно во сколько миллиардов долларов обошлись природные катаклизмы в США в этом году

Стали известно во сколько миллиардов долларов обошлись природные катаклизмы в США в этом году

За первые девять месяцев 2021 года в США произошло 18 природных катастроф.

Разные катаклизмы в США, жертвами которых стали 538 человек, стоили американским налогоплательщикам более $ 100 млрд.

Об этом информирует Axios со ссылкой на доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За первые девять месяцев 2021 года в США произошло 18 природных катастроф, ущерб от каждого из которых превысил $ 1 млрд. Среди катастроф - четыре тропических циклона, два наводнения, одна волна жары и засухи, один природный пожар и одна волна морозов и снегопадов.

Самым дорогостоящим природным катаклизмом 2021 года сейчас является ураган "Ида". На последствия урагана уже было потрачено более $60 млрд и эта сумма продолжает увеличиваться.

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