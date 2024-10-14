Стали известны первые результаты выборов в парламент Литвы: правящая партия только третья

В Литве стали известны первые результаты выборов в Сейма в общегосударственном многомандатном округе.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Сообщается, что подсчитаны голоса в 594 округах с 1947, по результатам чего лидируют социал-демократы, второе место занимает партия "Рассвет Немунаса".

Подсчет голосов показал, что социал-демократы набирают 26,76% поддержки избирателей. Занимающая второе место Партия "Рассвет Немунаса" получила 19,29% голосов.

Правящая партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" занимает третье место с 10,13% голосов. На четвертом месте – Литовский союз крестьян и зеленых с 9,69% голосов, за ним – Демократический союз «Во имя Литвы» с 9,45%, возглавляемый Саулюсом Сквернялисом (премьер-министр Литвы в 2016-2020 гг.). ).

Избирательная комиссия Литвы заявила, что более точные результаты выборов станут известны в 2-3 часа ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва на границе с Россией перекрыла "зубами дракона" мост через Неман.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Литве задержан российский поезд с Z-символикой и надписью "Вильнюс — город России".

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