Стали известны подробности убийства советника Януковича в Испании – El Pais

Андрей Портнов. / © УНІАН

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В среду утром в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, неподалеку от Мадрида, был убит украинец Андрей Портнов — бывший советник беглого президента Виктора Януковича, который проходил под следствием по делам о коррупции.

Испанское издание El País предоставило подробности инцидента.

Инцидент произошел около 9:15 по местному времени у престижной Американской школы. Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь. Ему нанесли не менее пяти выстрелов, три из которых — в голову и туловище. По предварительным данным, один из выстрелов в затылок стал смертельным.

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Полиция прибыла на место после вызова от очевидца, который обнаружил раненого мужчину без сознания на улице Calle de América. Медики из экстренной службы Summa 112 констатировали смерть на месте. Выстрелы прозвучали уже после того, как все учащиеся школы вошли на занятия, поэтому свидетелями трагедии не стали ни дети, ни их родители.

В школе подтвердили, что погибший однин из родителей, но не предоставили дополнительных деталей.

Пока никаких задержаний по делу не произошло. Полиция не разглашает тип использованного оружия и продолжает следственные действия. Обстоятельства убийства выясняются.

Напомним, Андрей Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче и считался одним из главных идеологов судебной реформы. После событий Революции Достоинства в 2014 году он покинул территорию Украины.

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