Стали известны подробности жуткого ДТП в Австрии, в которой погибли украинцы

Последствия ДТП

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В Шайблингкирхене произошло ДТП, в результате которого погибли четверо граждан Украины, еще четыре человека получили тяжелые травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает Интерфакс-Украина.

«Около 7 утра 1 апреля вблизи Шайблингкирхена, Австрия, произошло ДТП. Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. Консул Украины сразу прибыл на место происшествия. По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще 4 человека получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

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В грузовике, попавшем в ДТП, были двое граждан Испании, они также получили травмы. В настоящее время консул Украины помогает украинцам и сотрудничает с местными органами.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИКРОАВТОБУС С УКРАИНЦАМИ ВРЕЗАЛСЯ В ГРУЗОВКУ! Многочисленные жертвы и ранены

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 1 апреля в Нижней Австрии микроавтобус, в котором в то время были граждане Украины, врезался в грузовик.