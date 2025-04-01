- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2785
- Время на прочтение
- 1 мин
Стали известны подробности жуткого ДТП в Австрии, в которой погибли украинцы
По данным полиции, погибли граждане Украины, которым было 65, 62, 55 и 54 года.
В Шайблингкирхене произошло ДТП, в результате которого погибли четверо граждан Украины, еще четыре человека получили тяжелые травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает Интерфакс-Украина.
«Около 7 утра 1 апреля вблизи Шайблингкирхена, Австрия, произошло ДТП. Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. Консул Украины сразу прибыл на место происшествия. По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще 4 человека получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.
В грузовике, попавшем в ДТП, были двое граждан Испании, они также получили травмы. В настоящее время консул Украины помогает украинцам и сотрудничает с местными органами.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИКРОАВТОБУС С УКРАИНЦАМИ ВРЕЗАЛСЯ В ГРУЗОВКУ! Многочисленные жертвы и ранены
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 1 апреля в Нижней Австрии микроавтобус, в котором в то время были граждане Украины, врезался в грузовик.