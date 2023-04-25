Стали известны подробности жуткой смерти двух молодых украинцев в Польше

Молодых мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире, когда их тела уже начали разлагаться.

В польском городе Лодзь нашли тела двух украинцев, 36-летняя женщина сидела в кресле, в то время как 31-летний мужчина лежал в палатке на кровати.

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На момент обнаружения тел не было точно, что произошло в квартире, и были ли причастны к смерти двух людей посторонние лица. 21 апреля было проведено вскрытие тел 31-летнего мужчины и 36-летней женщины, жильцов дома на улице Пётрковской.

Вскрытие тел показало, что оба человека погибли из-за отравления угарным газом.

"Следы смертельного газа были обнаружены в крови обоих погибших, и эта причина смерти кажется наиболее вероятной. Мы также ждем результатов токсикологических анализов погибших", — заявил Кшиштоф Копаня, спикер Окружной прокуратуры в Лодзи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в городе Лодзь нашли мертвыми 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину из Украины. Их тела были в закрытой квартире.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше в Ходзеже в понедельник, 24 апреля, нашли мертвыми всю семью — мужа, его родителей, жену и маленького сына.

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