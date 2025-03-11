Стали известны последние данные о состоянии здоровья Папы Римского

Ватикан поделился информацией о том, что после последнего лечения состояние здоровья Папы Римского стабилизировалось и опасений за его жизнь уже нет.

Об этом сообщает Vatican News.

"Улучшение, наблюдавшееся в предыдущие дни, закрепилось, что подтверждается как результатами анализов крови, так и клиническими признаками и хорошей реакцией на фармакологическую терапию", — говорится в сообщении.

Несмотря на улучшение здоровья Папы Франциска, сложная клиническая ситуация и серьезные инфекционные показатели требуют продления его пребывания в больнице для продолжения терапии еще несколько дней.

Понтифик, находясь в больнице, сумел связаться с представителем Римской курии, принять причастие и помолиться в часовне. Кроме того, он послал телеграмму с пожеланиями для пострадавших от наводнения в Аргентине.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких во время госпитализации. Сообщали, что состояние Папы Римского является критическим.