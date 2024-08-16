Стали известны последние слова пилота перед авиакатастрофой в Бразилии, где погибли все пассажиры

Следователи обнаружили черный ящик самолета, который, как сообщается, содержал записи с кабины пилотов.

Обнародована расшифровка последних слов пилотов пассажирского самолета, трагически разбившегося в Бразилии и унесшего жизни всех находившихся на борту.

Об этом сообщает LADbible.

Следователи обнаружили "черный ящик" самолета, а это значит, что теперь доступна "полная расшифровка" с бортового самописца самолета, разбившегося VoePass в пятницу, 9 августа.

На борту самолета находились 62 человека, вероятно, 58 пассажиров и четверо членов экипажа, следовавших из Каскавела, штат Парана, в Гуарульюс, штат Сан-Паулу.

Сообщается, что самолет упал в жилом районе Виньедо, где проживает более 80 000 человек, а пожарная бригада Сан-Паулу поспешила в город сразу после инцидента — к счастью, никто из людей на земле не пострадал.

Позже стало известно, что, согласно данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, турбовинтовой самолет ATR-72 вылетел из Каскавела в 11:56 по местному времени, подав последний сигнал примерно через полтора часа.

Последствия падения самолета в Бразилии

Сайт также установил, что перед крушением самолет летел на высоте 5 000 метров, а предупреждение о "сильном оледенении" было разослано на высоте от 3600 м до 6400 м.

По данным Sky News, оледенение может уменьшить тягу самолета, а значит, уменьшить его подъемную силу и увеличить лобовое сопротивление.

Одна из пассажирок самолета перед взлетом прислала родителям селфи, в котором поделилась своей обеспокоенностью по поводу "старого самолета", который заставил ее "бояться этого полета", перед тем, как самолет потерпел роковую аварию.

На кадрах, распространенных в Интернете, видно, что самолет снижается на скорости, но не в ожидаемом носовом пике, а наоборот, полностью выйдя из-под контроля, прежде чем упасть.

BREAKING: Media reports что на Voepass ATR-72 был crashed в Сан-Паулу, Brazília. Unverified video shows aircraft spinning из управления при нанесении на Guarulhos, Brazília. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024

Причина крушения до сих пор неизвестна, хотя открытие черного ящика самолета показало, что пилоты говорили перед трагическим инцидентом.

Согласно расшифровке, и пилот, и второй пилот заметили резкую потерю высоты всего за минуту до катастрофы, сообщает местный телеканал Globo, который в среду, 14 августа, со ссылкой на неназванных лиц, участвующих в расследовании, сообщил об этом.

Двухчасовая запись показала, что второй пилот Умберто де Кампос Аленкар е Силва спросил пилота Данило Сантоса Романо: "Что происходит?".

Данило Сантос Романо / Фото: LinkedIn

Силва также якобы сказал, что самолету нужно "больше мощности" для стабилизации самолета.

Операционный директор VoePass Марсело Моура рассказал, что, несмотря на предупреждение об оледенении, самолет находился в приемлемом диапазоне полетов.

В полном заявлении VoePass говорится: "Самолет вылетел из аэропорта Каскавель-ПР в направлении аэропорта Гуарульос с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. VOEPASS принял все меры для поддержки пострадавших. До сих пор нет подтверждения того, как произошла авария и в каком состоянии находятся люди на борту. Компания оказывает поддержку по телефону 0800 9419712, доступному 24 часа в сутки, предоставляя информацию всем своим пассажирам, членам семей и сотрудникам".

Напомним, врач в последний момент не села на разбившийся в Бразилии самолет благодаря SMS от отца. Он умолял ее остаться еще на один день.

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