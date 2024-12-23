Стало известно, чем Россия "платит" за оружие от КНДР: подробности от WSJ

Усиление сотрудничества между РФ и Северной Кореей увеличивает напряжение в регионе и создает угрозы международной безопасности.

КНДР активно поставляет оружие России для войны в Украине, за что получает крайне необходимую финансовую поддержку, нефть, а также, возможно, доступ к ядерным технологиям.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея не только отправляет в Россию все больше боеприпасов, но и расширяет собственное производство оружия. Это позволяет Москве компенсировать потери, которые она понесла в результате действия санкций и боевых действий.

"Северокорейские боеприпасы поддерживают обороноспособность России", – отметил украинский офицер Андрей Коваленко.

По информации от западных чиновников, КНДР, вероятно, получит от российских властей доступ к ядерным технологиям. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди союзников США.

В статье отмечается, что миллионы северокорейских артснарядов уже помогли российской армии компенсировать нехватку боеприпасов. Кроме того, как сообщают украинские чиновники, переданные Пхеньяном ракеты составляют значительную часть российских атак.

Оккупанты активно используют северокорейские системы вооружения, такие как модернизированные реактивные установки KN-25. Россия тоже получает от КНДР военных.

"Около 12 000 северокорейских солдат уже вовлечены в боевые действия", – утверждают представители США.

Авторы публикации отметили, что Россия и КНДР пытаются скрыть участие северокорейских бойцов в войне против Украины, предоставляя фальшивые документы.

Также сообщается, что развертывание новых ракетных заводов в Северной Корее сопровождается увеличением железнодорожного и морского транспорта. В то же время Москва снабжает Пхеньян топливом и технологиями.

"Северокорейские ракеты изготавливаются по заказу", – сообщил Дэмиен Сплитерс из Conflict Armament Research.

На Генеассамблее ООН представители КНДР отрицали поставки оружия в Россию. Однако, по данным СБУ, перехваченные телефонные звонки подтверждают наличие северокорейских войск на российской территории.

"Вчера пришел поезд, где-то 100 человек, сегодня еще 120", – звучит в перехваченном разговоре российской медсестры.

Отмечается, что усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном увеличивает напряжение в регионе и создает угрозы для международной безопасности.

Напомним, южнокорейская разведка сообщила, что КНДР, вероятно, готовится перебросить в Россию дополнительные войска и технику, в том числе дроны-камикадзе.

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