Стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп передала Путину
В своем письме к российскому диктатору первая леди затронула тему детей, пострадавших от войны.
Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с личным письмом, в котором призвала позаботиться о мирном будущем для детей, в том числе похищенных Россией украинских детей.
Об этом сообщает Fox News.
По данным журналистов, в своем послании первая леди подчеркивает важность мира и ответственность мировых лидеров за судьбу будущих поколений.
«Простая, но глубокая концепция, господин Путин, как вы, я уверена, соглашаетесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой и невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии», — говорится в письме Мелании Путину.
Мелания также отмечает, что каждый ребенок мечтает о безопасности и возможностях, и Путин способен повлиять на решение, чтобы закончить войну в Украине.
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем будете просто служить России — вы служите самому человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, можете воплотить это видение одним росчерком пера сегодня. Время пришло», — добавила она.
Напомним, Дональд Трамп на Аляске лично передал письмо Путину от Мелании Трамп.