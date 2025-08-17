Стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп передала Путину

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с личным письмом, в котором призвала позаботиться о мирном будущем для детей, в том числе похищенных Россией украинских детей.

Об этом сообщает Fox News.

По данным журналистов, в своем послании первая леди подчеркивает важность мира и ответственность мировых лидеров за судьбу будущих поколений.

«Простая, но глубокая концепция, господин Путин, как вы, я уверена, соглашаетесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой и невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии», — говорится в письме Мелании Путину.

Мелания также отмечает, что каждый ребенок мечтает о безопасности и возможностях, и Путин способен повлиять на решение, чтобы закончить войну в Украине.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем будете просто служить России — вы служите самому человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, можете воплотить это видение одним росчерком пера сегодня. Время пришло», — добавила она.

Напомним, Дональд Трамп на Аляске лично передал письмо Путину от Мелании Трамп.