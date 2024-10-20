Стало известно, что Россия "скрыла" Черноморский флот из-за украинских дронов

В России подтвердили, что Черноморский флот был передислоцирован в связи с атаками беспилотников, осуществлявших Силы обороны Украины.

Об этом сообщил «сенатор» от оккупированной территории Запорожья Дмитрий Рогозин.

«Если еще раз вернуться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели во время войны способы боевого применения, то показателен пример — Черноморский флот. Он был вынужден изменить по сути свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал он.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи НАТО озвучил основную причину, почему Северная Корея отправляет своих военных в Украину.

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