БпЛА типа Shahed / © Associated Press

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Россия развернула сеть секретных баз, откуда может запускать мощные ударные беспилотники на значительное расстояние, в том числе в направлении территории НАТО .

Об этом сообщает The Telegraph .

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Издание провело расследование и выявило 10 российских баз с недавно обустроенными пусковыми площадками для современных дальнобойных беспилотников.

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«Некоторые из этих баз уже используются для нанесения ударов по Украине, а их близкое расположение к границе способствует проведению массовых воздушных атак, которые прорывают ослабеющую систему противовоздушной обороны Киева», — говорится в статье.

По данным The Telegraph, эти объекты также представляют долгосрочную угрозу союзникам НАТО, поскольку часть территории Альянса может оказаться в зоне досягаемости российских ударных беспилотников.

Аналитики предупреждают, что технология производства таких дронов быстро развивается. В случае войны Россия может использовать их против европейских стран.

В частности, некоторые из выявленных баз позволяют разместить самые мощные российские беспилотники в пределах дальности, позволяющей наносить удары по Варшаве.

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По данным издания, представители разведки Европы и США полагают, что Россия рассматривает возможность вооруженной провокации на территории Польши.

Среди возможных сценариев называют ракетные или беспилотные удары по объектам критической инфраструктуры, а также атаки под чужим флагом, ответственность за которые Москва может попытаться возложить на Украину.

Представитель НАТО заявил изданию, что Североатлантический союз готов защищать каждый дюйм территории союзников.

В то же время, в НАТО подчеркнули, что продолжат «повышать свою готовность к сдерживанию и защите от любых угроз, в частности от беспилотников».

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На основе обнародованных документов и спутниковых снимков The Telegraph обнаружило по меньшей мере 59 новых пусковых рельсов. Речь идет о механических направляющих, которые используются для запуска беспилотников с фиксированным крылом вместо традиционной взлетной полосы.

Такие объекты расположены вдоль российской границы с Беларусью и Украиной.

По информации издания, часть центров управления дронами была переоборудована на территории военных баз и гражданских аэропортов. Кроме того, дополнительные стартовые площадки обустраивают в сельской местности России.

Анализ спутниковых снимков, проведенный компанией DroneSec, специализирующейся на разведке дронов, показал, что около 20 недавно установленных рельсов, вероятно, имеют увеличенную длину.

Это может свидетельствовать о способности запускать новейшие российские беспилотники для ударов на большие расстояния.

«Использование новых модификаций из выявленных баз позволило бы Путину нанести удары по столице Польши», — констатирует издание.

В то же время The Telegraph отмечает, что пока нет никаких признаков подготовки Россией такого нападения. В то же время руководство НАТО готовится к потенциальному конфликту и усиливает готовность к возможным угрозам.

Кроме того, издание пишет, что Кремль утверждает: более медленные и более старые модификации российских дронов также способны достигать берегов Великобритании.

Однако, по оценке The Telegraph, любая попытка нанести удар по Британии с этих баз, вероятнее всего, будет перехвачена.

Согласно попавшим в сеть документам украинского правительства, новейшие модификации дронов под названиями «Герань-4» и «Герань-5» способны развивать скорость, достаточную для уклонения от систем противовоздушной обороны. При этом они могут нести полезную нагрузку весом до 90 кг.

The Telegraph также обратило внимание на значительное увеличение количества таких высокотехнологичных беспилотников.

На одной из баз, судя по спутниковым снимкам, достаточно места для одновременного хранения более 1000 дронов.

Кроме того, на ряде ключевых объектов идет строительство дополнительных пусковых установок. По мнению издания, это свидетельствует о стремлении Москвы и дальше усиливать угрозу, связанную с использованием беспилотников.

Генеральный директор и основатель DroneSec Майк Монник, проанализировавший спутниковые снимки, заявил, что Кремль "значительно расширил" свою сеть беспилотников.

По его словам, это делается с целью нападения на Украину и создания угрозы таких атак для стран НАТО.

«Дроны кардинально изменили характер современной войны и стали решающим фактором в поле боя. Мы стремительно расширяем наши возможности производства, эксплуатации и обезвреживания дронов в больших масштабах», — заявил изданию представитель НАТО.

Ранее сообщалось, что страны Запада косвенно способствовали российской агрессии против Украины, поскольку отказ принять Украину в НАТО мог дать Путину основания считать ее своей зоной влияния .

Мы ранее информировали, что беспилотник, в воскресенье, 16 августа, был сбит над территорией Румынии истребителем F-18, вероятно, был российским .

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