Стало известно, что Трамп и Си Цзиньпин будут обсуждать во время встречи
Встреча двух лидеров состоится в ходе официального визита в Пекин уже 13 мая.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваня.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Хотя американский президент прибудет в Китай в среду, сами переговоры запланированы на четверг и пятницу. Это будет первый визит Трампа в Китай через девять лет.
Вопрос Тайваня, как ожидается, станет одним из центральных во время переговоров. Сам Трамп подтвердил это журналистам в Белом доме.
«Я собираюсь обсудить это с президентом Си», — сказал Трамп.
«Президент Си хотел бы, чтобы мы этого не делали (не продавали оружие, — ред.), и я проведу этот разговор. Это одна из многих тем, о которых я буду говорить», — добавил он.
Пекин считает Тайвань своей территорией, в то время как Соединенные Штаты официально не признают его суверенитет. В то же время, Вашингтон продолжает поддерживать обороноспособность острова и остается ключевым поставщиком вооружения для Тайбэя.
В декабре Трамп объявил о масштабном пакете военной помощи Тайваню стоимостью более 11 миллиардов долларов — это крупнейшее соглашение в истории двусторонних отношений. Тогда же Пекин провел военные учения, во время которых имитировал блокаду тайваньских портов.
Журналисты также спросили Трампа о рисках дальнейшей эскалации. Он ответил, что не ожидает обострения.
«Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что все будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло», — добавил американский президент.
Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Китая сообщили о запланированном государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР.
Мы ранее информировали, что украинские производители дронов используют Тайвань в качестве «ворот» к рынку комплектующих, а Тайбэй получает технологии, проверенные в реальных боях.