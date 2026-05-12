Стало известно, что Трамп и Си Цзиньпин будут обсуждать во время встречи

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваня.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Хотя американский президент прибудет в Китай в среду, сами переговоры запланированы на четверг и пятницу. Это будет первый визит Трампа в Китай через девять лет.

Вопрос Тайваня, как ожидается, станет одним из центральных во время переговоров. Сам Трамп подтвердил это журналистам в Белом доме.

«Я собираюсь обсудить это с президентом Си», — сказал Трамп.

«Президент Си хотел бы, чтобы мы этого не делали (не продавали оружие, — ред.), и я проведу этот разговор. Это одна из многих тем, о которых я буду говорить», — добавил он.

Пекин считает Тайвань своей территорией, в то время как Соединенные Штаты официально не признают его суверенитет. В то же время, Вашингтон продолжает поддерживать обороноспособность острова и остается ключевым поставщиком вооружения для Тайбэя.

В декабре Трамп объявил о масштабном пакете военной помощи Тайваню стоимостью более 11 миллиардов долларов — это крупнейшее соглашение в истории двусторонних отношений. Тогда же Пекин провел военные учения, во время которых имитировал блокаду тайваньских портов.

Журналисты также спросили Трампа о рисках дальнейшей эскалации. Он ответил, что не ожидает обострения.

«Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что все будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло», — добавил американский президент.

