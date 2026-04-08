Стало известно, где и когда США и Иран начнут мирные переговоры

США і Іран

Реклама

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном по поводу потенциального соглашения о прекращении войны должен состояться в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана — Исламабаде.

Об этом сообщают Axios и CNN.

По данным Axios, представитель Белого дома Каролина Ливитт заявила: «Обсуждаются варианты личных переговоров, но окончательное решение будет принято только после заявления президента или Белого дома».

Реклама

В то же время подчеркивается, что это будут первые прямые контакты сторон с начала войны. Два источника уточнили, что встреча предварительно запланирована именно на 10 апреля.

CNN сообщает, что со стороны США на переговоры в Исламабаде могут отправиться спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Возглавить американскую делегацию, вероятно, должен именно Венс, хотя раньше переговоры с Ираном во время войны вел Виткофф при поддержке Венса.

В настоящее время вице-президент США находится в Венгрии. По данным CNN, его поездка может включать остановку в Венгрии, если разрешит график.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.

Мы ранее информировали, что США согласились временно остановить удары по Ирану, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.