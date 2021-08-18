Стало известно, где находится после бегства из Кабула президент Афганистана

Ашраф Гани бежал из Афганистана 15 августа.
Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула после его захвата талибами, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Гани и его семью ОАЭ приняли на "гуманитарных основаниях".
Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел ОАЭ.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", — говорится в заявлении.
Ранее в СМИ была информация, что мол Гани убежал в Таджикистан, Узбекистан или Оман.
Как сообщалось, боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.
Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.
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