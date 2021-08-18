Стало известно, где находится после бегства из Кабула президент Афганистана

Стало известно, где находится после бегства из Кабула президент Афганистана

Ашраф Гани бежал из Афганистана 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула после его захвата талибами, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Гани и его семью ОАЭ приняли на "гуманитарных основаниях".

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел ОАЭ.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ была информация, что мол Гани убежал в Таджикистан, Узбекистан или Оман.

Как сообщалось, боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.

Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.

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