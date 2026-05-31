Стало известно, где в Беларуси спрятали "Орешник", которым бьют по Украине

«Орешник» / © ТСН

Реклама

Элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия «Орешник» на территории Республики Беларусь базируются на территории аэродрома «Кричев-6».

Об этом сообщил ресурс «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Ориентировочно в период с 20 по 29 декабря в район авиабазы «Кричев-6» прибыл большой военный эшелон. Согласно перевозочным документам, станцией назначения была «Кричев I» Могилевского отделения БЗ, а отправка осуществлялась со станции «Капустин Яр» Приволжской железной дороги.

Реклама

Выбор станции назначения в данном случае имеет принципиальное значение. «Кричев I» является ближайшим железнодорожным пунктом к бывшей авиабазе «Кричев-6» и созданному на ее территории объекту, официально обозначенному как «логистический центр».

Напомним, о возможности размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии было заявлено публично на встрече российского диктатора Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в конце 2024 года. Решение о размещении комплекса в Беларуси якобы было принято в ответ на просьбу Лукашенко.

Справка

«Орешник» — это российский мобильный ракетный комплекс средней дальности, который, как считают эксперты, создан на базе разработанной ранее межконтинентальной ракеты «Ярс».

Благодаря сокращенному количеству разгонных ступеней «Орешник» меньше по размерам и имеет меньшую дистанцию применения — около 5 тысяч километров.

Реклама

Россия впервые использовала ракету этого комплекса 21 ноября 2024 во время удара по предприятию «Южмаш» в Днепре. Предприятие было повреждено, а в городе погибли и были ранены люди.

Новости партнеров