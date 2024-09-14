Угрозы Кремля относительно возможного конфликта между Россией и НАТО преувеличены. Европейские правительства считают, что президент РФ Владимир Путин, возможно, уже считает себя втянутым в большой конфликт, сравнимый с теми, что имели место между 1914 и 1945 годами.

Об этом заявил западный чиновник изданию The Telegraph.

Источники сообщают, что Путин не заинтересован в эскалации до ядерной войны, но может использовать так называемую "горизонтальную эскалацию". Это включает гибридные атаки, такие как найм агентов для поджогов коммерческих объектов, поддерживающих Украину, или нападения на железнодорожную инфраструктуру, через которую доставляется военная помощь в Киев.

Один из чиновников отметил, что Путин стремится перенести войну на Запад, подобно тому, как Украина вторглась в российский регион Курск. Анализ показывает, что Путин часто нарушает красные линии без серьезных последствий в виде возмездия. В своем обращении о начале "специальной военной операции" Путин предупреждал, что западная помощь Украине будет иметь серьезные последствия.

Угрозы Путина, такие как возможное использование крылатых ракет Storm Shadows или американских ракетных установок Himars, воспринимаются как попытка сдержать поставки современных систем вооружения в Украину. В то же время, такие вооружения, как Himars и танки, уже продемонстрировали свою эффективность в контрнаступлениях Украины.

Несмотря на то, что Путин и его сторонники часто угрожают, реальных серьезных эскалаций не произошло. К примеру, удар Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе не привел к заметным действиям со стороны Кремля. Многие аналитики считают, что Путин не заинтересован в выполнении своих угроз Западным странам, ведь его силы уже растянуты в Украине, и он мог бы согласиться на мирное соглашение в обмен на сохранение захваченных территорий, если победит кандидат, который может изменить ситуацию в США.

Напомним, президент России Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки и тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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