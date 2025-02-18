Стало известно, как атака дронов на Краснодарский край РФ повлияла на цены на нефть — Reuters

Атака повлияла на уменьшение объемов поставок из Казахстана на мировые рынки для западных компаний.

Цены на нефть продолжили рост вторую сессию подряд после удара беспилотника по нефтепроводной станции в России, что повлекло за собой сокращение поставок из Казахстана.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,2%, до 75,37 доллара за баррель, а нефти американской марки West Texas Intermediate выросли на 67 центов до 71,41 доллара за баррель.

Атака беспилотника на станцию Кропоткинская в Краснодарском крае РФ уменьшила объемы поставок из Казахстана на мировые рынки для западных компаний, в частности Chevron и Exxon Mobil.

"Аналитики BMI сообщили, что в 2025 году средние цены на Brent составят 76 долларов за баррель, что на 5% ниже среднего уровня 2024 года из-за избытка предложения на рынке, тарифов и торговой напряженности", — говорится в статье.

Напомним, ранее в СтратКом ВСУ объяснили сколько нефтяных объектов поражено за январь.

Читайте также: