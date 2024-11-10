Стало известно, как Илон Маск проверяет честность кандидатов на собеседование

Маск поделился, как с помощью одного вопроса он оценивает, как кандидаты справляются со сложными ситуациями.

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что во время каждого собеседования задает один важный вопрос, который помогает ему проверить честность кандидатов.

Об этом пишет издание Unilad.

Илон Маск рассказал, что во время собеседований он не фокусируется на квалификации кандидатов, а задает один вопрос. Он спрашивает: "С какими сложными проблемами вы имели дело, как их решали и какие решения принимали в критические моменты?" Это позволяет ему оценить, как кандидаты справляются с трудом и принимают важные решения.

Он пояснил, что ответы на этот вопрос обычно дают ему "очень хорошее чувство о кандидате" и помогают определить, есть ли у человека настоящие достижения. Он также отметил, что таким образом можно обнаружить, лжет ли кандидат, ведь он ищет доказательства исключительной способности преодолевать сложные проблемы и убедиться, что достижения действительно принадлежат этому человеку, а не кому-то другому.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск принимал участие в недавнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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