Стало известно, как санкции США повлияли на российско-китайскую торговлю нефтью

Танкеры, которые ранее транспортировали нефть из российских западных портов, теперь перенаправляются на восток страны, чтобы обслуживать ключевой маршрут сырой нефти в Китай.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Согласно материалам издания, это решение было вызвано ростом фрахтовых ставок после введения санкций США против российских судов, использующих маршрут из Козьмино в Китай. Эти ставки увеличились более чем в три раза.

"Большинство кораблей, как правило, используются для торговли, это Aframaxes, которые имеют вместимость около 750 000 баррелей. Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, по меньшей мере два танкера с владельцами, зарегистрированными в Гонконге, начали курсировать по этому маршруту. Непонятно, являются ли владельцы компаний россиянами", — говорится в статье.

В то же время эксперты отмечают, что российские поставщики пока предпочитают дальневосточные маршруты.

Администрация Байдена в начале месяца ввела агрессивные санкции против российской нефтяной отрасли, которые коснулись страховщиков, трейдеров и около 70% судов, обслуживавших Козьмино. Это может серьезно повлиять на экспорт нефти ESPO, что составляет 900 000 баррелей в день.

Судно Jinjiang Experience загрузило почти 770 000 баррелей нефти в Козьмино 18 января. Ожидается, что на этой неделе оно прибудет в порт Тяньцзинь на севере Китая.

Танкер "Maini" в последний раз загружался в порту Козьмино 13 января, после чего разгрузился в китайском порту Дуньин, расположенном в провинции Шаньдун на востоке страны. Aframaxes начал перевозить российскую нефть исключительно из западных портов два года назад, а свой первый рейс из Козьмино совершил лишь в конце декабря.

На прошлой неделе танкер Bhilva, который ранее не транспортировал российские грузы, направлялся в Козьмино без груза. Однако в Индийском океане он совершил разворот и сейчас направляется через Малаккский пролив.

Судно Jinjiang Experience принадлежит Dayu Energy Holdings Co. и Rong Yu Shipping Ltd., базирующейся в Гонконге, а Bhilva - сейшельской компании Tika Shipping Ltd., согласно данным Equasis.

