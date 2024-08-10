Стало известно, как в Чехии агентства по трудоустройству эксплуатируют украинских беженцев

В Чехии трудовые агентства эксплуатируют украинских беженцев, они наказывают работников за самовольный выход с работы, нарушают условия контрактов и не разрешают им брать отпуска.

Об этом сообщила журналистка Кристина Вейнбендер в своем расследовании, которое было опубликовано Investigace.cz.

Один из случаев, описанных в расследовании, касается Дмитрия Дружинина, приехавшего в Чехию два года назад. Он работал менеджером хостела через агентство Pokrov International в Пльзене. В течение года он получил всего два дня отпуска и не получал плату за сверхурочный труд. После увольнения агентство не выплатило ему заработную плату за последний месяц.

Остальные работники также подтвердили, что агентство не выплатило им зарплату за последний месяц работы. В расследовании отмечено, что в течение года на агентство подали более десяти жалоб.

Агентства по трудоустройству существенно эксплуатируют беженцев, снижая их заработную плату из-за различных штрафов, расходов на жилье или устанавливая в контракте минимальную зарплату, хотя на самом деле платят больше. Официально треть беженцев в Чехии работают через такие агентства, но чешские журналисты считают, что эта цифра может быть даже половиной.

Они работают как посредники, помогая обрести дешевую рабочую силу. Квалифицированные работники имеют больше шансов найти работу непосредственно у работодателя, в то время как агентства ориентируются на беженцев с низкой квалификацией. Также через агентства работают украинцы, давно живущие в Чехии, но не смогли интегрироваться и найти работу на местном рынке труда.

Контроль деятельности агентств в Чехии осложнен, поскольку инспекция труда имеет ограниченные возможности для проверок, и беженцы часто не подают иски в суд из-за длительного бюрократического процесса. Ситуацию может улучшить новый закон, обязывающий агентство иметь представителя для защиты прав работников-беженцев, но уже есть случаи, когда эти представители были подкуплены. В Чехии сейчас находятся более 353 тысяч украинских беженцев, и с августа может быть увеличена гуманитарная помощь для их семей.

Напомним, с 1 сентября в Литве украинцы без временной защиты смогут работать только после получения вида на жительство.

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