Стало известно, как в Google Maps появились спутниковые снимки оборонной инфраструктуры Украины

В Google заверили, что новые изображения боевых зон не публикуются.

В Google Maps спутниковые снимки сделаны еще год назад из открытых источников.

Об этом сообщила пресс-служба Google, пишет ЭП.

"Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников – мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", – говорится в сообщении компании.

Напомним, 3 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что компания Google выложила на картах обновленные снимки, на которых обнародовано размещение военных систем ВСУ.

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