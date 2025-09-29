В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах: удержала ли партия Санду лидерство

Флаг / © pixabay.com

После подсчета всех бюллетеней на парламентских выборах в Молдове победу одержала правящая проевропейская партия президента Майи Санду — «Действие и солидарность» (PAS). Согласно данным Центрального избирательного комитета, партия получила 50,2% голосов избирателей.

Об этом сообщает Центральный избирательный комитет Молдовы.

На втором месте оказался оппозиционный «Патриотический избирательный блок», который возглавляет бывший президент Игорь Додон, известный своей пророссийской позицией. Этот блок набрал 24,17% голосов.

В парламент также проходят:

коалиция проевропейских партий «Альтернатива» — 7,96%;

«Наша партия» Ренато Усатого — 6,2%;

политическая сила «Демократия дома» — 5,62%.

Таким образом, в новом составе парламента большинство будет принадлежать проевропейским силам, что подтверждает намерение Молдовы придерживаться курса на интеграцию с Европейским Союзом.

