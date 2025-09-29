- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах: удержала ли партия Санду лидерство
Проевропейские силы в Молдове получили большинство.
После подсчета всех бюллетеней на парламентских выборах в Молдове победу одержала правящая проевропейская партия президента Майи Санду — «Действие и солидарность» (PAS). Согласно данным Центрального избирательного комитета, партия получила 50,2% голосов избирателей.
Об этом сообщает Центральный избирательный комитет Молдовы.
На втором месте оказался оппозиционный «Патриотический избирательный блок», который возглавляет бывший президент Игорь Додон, известный своей пророссийской позицией. Этот блок набрал 24,17% голосов.
В парламент также проходят:
коалиция проевропейских партий «Альтернатива» — 7,96%;
«Наша партия» Ренато Усатого — 6,2%;
политическая сила «Демократия дома» — 5,62%.
Таким образом, в новом составе парламента большинство будет принадлежать проевропейским силам, что подтверждает намерение Молдовы придерживаться курса на интеграцию с Европейским Союзом.
Напомним, ранее мы писали, почему Украине надо пристально следить за выборами в Молдове, готовясь к риску пророссийского реванша в соседней стране.