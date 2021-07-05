Стало известно, какая страна вышла по темпам вакцинации от коронавируса на первое место в мире

Стало известно, какая страна вышла по темпам вакцинации от коронавируса на первое место в мире

Но число случаев заболевания COVID-19 по-прежнему остается повышенным.

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса.

Об этом информирует Bloomberg.

В ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

Но число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. А некоторые страны недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.

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ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

Но программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

Всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тысячи пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 617,7 тысячи человек.

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