Стало известно, какая страна вышла по темпам вакцинации от коронавируса на первое место в мире

Но число случаев заболевания COVID-19 по-прежнему остается повышенным.
Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса.
Об этом информирует Bloomberg.
В ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
Но число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. А некоторые страны недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.
Но программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.
Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
Всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тысячи пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 617,7 тысячи человек.
Читайте также:
- Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки
- После второй дозы прививки вакциной Pfizer умер 13-летний мальчик
- В США против COVID-19 начали вакцинировать животных: кто получил укол первым