- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, какие высокопоставленные чиновники погибли в результате израильской атаки на Иран.
Израильский авиаудар уничтожил главу Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами и двух иранских ученых-атомщиков.
В результате израильского удара по Ирану в ночь на 13 июня 2025 года погибли несколько иранских чиновников.
Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
В частности, речь идет о том, что глава Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Хосейн Салами погиб в результате израильского авиаудара.
Также погибли ученые-атомщики: президент Исламского университета "Азад" Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.
Напомним, что армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана .