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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Стало известно, какие высокопоставленные чиновники погибли в результате израильской атаки на Иран.

Израильский авиаудар уничтожил главу Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами и двух иранских ученых-атомщиков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Израильская ракета

Израильская ракета / © Reuters

В результате израильского удара по Ирану в ночь на 13 июня 2025 года погибли несколько иранских чиновников.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В частности, речь идет о том, что глава Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Хосейн Салами погиб в результате израильского авиаудара.

Также погибли ученые-атомщики: президент Исламского университета "Азад" Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

Напомним, что армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана .

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