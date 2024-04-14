Стало известно, каким количеством беспилотников и ракет Иран атаковал Израиль

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив большое количество ударных беспилотников, а также различных ракет.

Об этом информирует ABC NEWS.

Армия обороны Израиля, которая в ходе атаки была применена более 200 ударных беспилотников.

Иран запустил по территории Израиля уже около 150 ракет. Ракеты запускали волнами, сначала было 80, а затем дополнительно 70 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом прокомментировал атаку Ирана на Израиль.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, которая может серьезно ударить по региональной безопасности.

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